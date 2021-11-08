РИАМО - 8 ноя. В Московской области 82-85% доставленных в больницы пациентов с коронавирусом не были привиты от инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня мы обновили статистику и видим, что 82-85% госпитализаций по ковиду у нас касаются людей, которые не привиты», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что меры стимулирования вакцинации крайне важны.

«Прошу разъяснять все нюансы, которые касаются общественного транспорта. Это касается старшего поколения», - заключил Воробьев.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>