РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. В Домодедове за сутки выявили 75 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 153 случая инфицирования, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за период с 6 по 8 ноября выявили 9811 случаев заболевания. Из них 3429 случаев - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 542 376 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 179 человек. Выздоровели и выписались 472 223 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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