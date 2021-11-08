РИАМО - 8 ноя. В Подмосковье после коронавируса выздоровели еще 3025 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 472 223 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в регионе выявили 3429 случаев Covid-19, скончались 59 человек с коронавирусом. С начала пандемии в Московской области выявили 542 376 случаев инфицирования, умерли 9179 человек с Covid-19.

В Подмосковье завершился нерабочий период, объявленный из-за ситуации с коронавирусом. С 28 октября по 7 ноября в регионе приостанавливали работу все организации, кроме тех, чья деятельность не могла быть ограничена, и предприятий непрерывного цикла.

С понедельника организации в регионе возвращаются к работе в прежнем режиме, но работодателям по-прежнему нужно будет оставлять на дистанционной работе не менее 30% сотрудников и работников старше 60 лет.

Кроме того, с понедельника возобновились очные занятия в школах региона.

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