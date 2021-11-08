РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. С начала пандемии в Красногорске выявили 28 133 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 143 – за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава МО, посвященном ситуации с Covid-19 в регионе.

В Подмосковье за сутки выявлено 3 429 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 542 376 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 9 179 человек. Выздоровели и выписались 472 223 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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