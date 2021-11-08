РИАМО - 8 ноя. Льготную ипотеку для врачей после расширения соответствующей программы смогут получить 300 специалистов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Даю поручение подготовить предложения и увеличить льготную ипотеку для наших врачей. Мы это уже сделали в этом году со 160 до 250. Доведите эту цифру до 300», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее он поблагодарил медиков региона за работу в период пандемии, когда нагрузка на систему здравоохранения очень высокая.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. Ее суть состоит в том, что правительство региона покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а самим участникам остается только выплачивать проценты по ипотечному кредиту.

В Подмосковье предусмотрены и другие меры поддержки медиков - программа «Земский доктор», предоставление земельного участка для строительства дома, губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.