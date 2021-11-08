РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. С начала года на территории подмосковного Красногорска произошел 261 пожар. Погибли 6 человек и еще 8 получили травмы, сообщили «РИАМО в Красногорске» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы УНД ГУ МЧС России по Московской области.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 310 пожаров, которые унесли жизни 16 человек. Еще 15 граждан были травмированы.

С начала ноября на территории округа уже случилось 5 пожаров, люди не пострадали. За первую неделю ноября 2020 года пожарные выезжали на вызовы 4 раза, тогда также обошлось без пострадавших.