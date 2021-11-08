РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. В понедельник в администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник управления благоустройства Елена Чиркова сообщила, что за неделю управляющими и подрядными организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Для этого были привлечены 103 единицы спецтехники и 1 148 человек. Собрано и вывезено порядка 417 куб. м мусора.

Начальник отдела по ремонту и содержанию дорог Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин рассказал, что на прошедшей неделе производились работы по содержанию сети региональных автодорог и объектов дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии. Было задействовано 47 дорожных рабочих и 37 единиц спецтехники.

О содержании городских дорог сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Олег Шиховцев. Он отметил, что за неделю производились ежедневные работы по очистке проезжей части дорог, тротуаров и подземных переходов. Для этих целей было задействовано 38 единиц дорожной техники и 86 человек. Было вывезено 60 куб. м смета и 80 - мусора, очищено от граффити 9 остановочных пунктов.

Замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко рассказал о содержании парковых зон в округе и проводимых в парках культурно-массовых мероприятиях, а заместитель главного врача ЛОБ Ольга Шведчикова - о работе учреждения за неделю.

Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации муниципалитета Дмитрий Баранов доложил об обращениях граждан, а также о том, как шла работа по исполнению поручений главы городского округа.

Заместитель главы администрации Андрей Сыров рассказал о спортивных мероприятиях, прошедших на минувшей неделе.