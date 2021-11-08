РИАМО - 8 ноя. Система QR-кодов должна работать в Подмосковье без сбоев, все вопросы нужно разъяснять жителям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

После окончания нерабочего периода в регионе снова можно проводить спортивные, досуговые, физкультурные, зрелищные, просветительские, выставочные и другие мероприятия. При этом у всех посетителей должны быть маски и QR-коды, подтверждающие защиту от коронавируса.

«Прошу вас очень внимательно смотреть, чтобы система QR-кодов работала. Вызывает понятную озабоченность, когда это сбоит», - сказал Воробьев.

Он отметил, что важно разъяснять жителям нюансы работы этой системы.

«Это должно быть удобно», - заключил Воробьев.

С понедельника организации в Подмосковье возвращаются к работе в прежнем режиме, но сохраняется правило, согласно которому работодателям нужно перевести часть сотрудников на удаленку. Кроме того, организации могут просить посетителей предъявлять QR-коды.

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