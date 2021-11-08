РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Спортплощадку могут установить в одном из дворов на улице Космонавтов в Подольске в 2022 году по просьбе жителей, сообщил глава округа Николай Пестов.

Пестов провел обход территории Южного поселка. Так, на улице Молодежной у домов 11, 11А и 11Б была завершена укладка тротуара в целях обеспечения безопасности движения пешеходов. А вот проверка состояния нескольких подъездов выявила острую необходимость проведения их ремонта в 2022 году – программа как раз формируется. Руководителю управляющей компании «МУЖРП-4» указали на слабый контроль за уборкой подъездов.

«На месте рассмотрели жалобы на состояние контейнерной площадки между домом 5 по улице Машиностроителей и 20 по улице Космонавтов и организацию ее обслуживания. Проверили, как в доме 20 по улице Космонавтов в текущем году отремонтировали подъезды. В ходе летней избирательной кампании жители этого дома обратились по вопросу установки в дополнение к детской – современной игровой спортивной площадки. Территория позволяет это сделать. Мероприятие будет учтено в проекте бюджета на 2022 год», – написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Еще одно обращение, ранее поступившее от подольчан, живущих на улице Молодежной, – обустроить внутри жилого квартала старый сквер. Его состояние не соответствует современным требованиям. Концепцию, предполагающую размещение здесь новых детских и спортплощадок, зон отдыха, оперативно разработает комитет по благоустройству для обсуждения с жителями и производства работ в 2022 году.