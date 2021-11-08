РИАМО - 8 ноя. Система здравоохранения Московской области продолжает работать в полную силу, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы видим, что все это время очень активно работали наши врачи. Я еще раз хотел бы поблагодарить большую и дружную команду наших врачей, медсестер, всех, кто задействован в системе здравоохранения», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что пандемия продолжается практически 2 года, нагрузка на систему здравоохранения очень высокая.

«Мы ни в коем случае не должны забывать о плановой помощи, она должна оказываться качественно», - подчеркнул Воробьев.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 542 376 случаев Covid-19, выздоровели 472 223 человека, умерли 9179 пациентов.

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