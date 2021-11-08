РИАМО - 8 ноя. Холодный фронт в придет в Московский регион, температура опуститься ниже нуля, прогнозируется образование гололедицы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вся выпавшая накануне небесная влага замерзнет и превратится в такое опасное явление погоды, как сильная гололедица», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что непогода прогнозируется днем 9 ноября. На дорогах может образоваться корка льда толщиной до 10 мм.

Синоптик рекомендовал автомобилистам не выезжать на дороги на летней резине, так как это очень опасно. Пешеходам также необходимо быть осторожными.

В понедельник в Московском регионе прогнозируют дождь.

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