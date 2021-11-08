РИАМО - 8 ноя. Коронавирусную инфекцию подтвердили у главы министерства природных ресурсов и экологии страны Александра Козлова, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тест на вирус подтвердил заболевание у министра в понедельник. Covid-19 протекает у него в легкой форме. Из-за заболевания министр принял решение об отмене поездки в Глазго.

Защититься от коронавируса можно с помощью вакцинации. Также через полгода после перенесенной болезни или сделанной прививки следует ревакцинироваться.

Всего в России выявлено 8 834 495 случаев Covid-19, скончались 248 004 пациента, выздоровели после коронавируса 7 587 560 человек.

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