РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Холодную воду отключили в понедельник в ряде домов и учреждений на улицах Маяковского и Пролетарская в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 10:00 в микрорайоне Железнодорожный на улице Маяковского, 1 происходит утечка воды на сетях холодного водоснабжения. Для ее устранения необходимо перекрыть подачу холодной воды.

Под отключение попали следующие адреса: ул. Пролетарская, 6, 8, 10 и 12; ул. Маяковского, 1, 2, 3А (кафе), 4, 5, 6 (детский сад).

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.