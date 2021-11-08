РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. С 1 по 7 ноября в Единую дежурную диспетчерскую службу 112 городского округа Люберцы поступило порядка 12 тыс. обращений от жителей, сообщил руководитель ЕДДС-112 Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС-112 Люберец поступило 11 879 обращений. Из них 695 – на горячую линию администрации, по единому номеру 112 – 11 184», – отметил Богданов.

По его словам, на телефон горячей линии администрации 39 обращений поступило по вопросам работы жилищно-коммунального комплекса, 30 – по вопросам уличного освещения, 28 – нарушения тишины. 15 обращений поступило по вопросам экологии, 3 связаны с бездомными животными, 2 – с благоустройством городской территории.

Он уточнил, что по номеру 112 жители городского округа 5 928 раз обращались по вопросам работы и оказания скорой медицинской помощи, 2 349 – полиции и ГИБДД. Еще 56 обращений связано с вызовами пожарных и спасателей, 78 – специалистов аварийно-газовой службы.