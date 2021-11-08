РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. С 1 по 7 ноября пожарные ликвидировали 4 возгорания на территории городского округа Люберцы, сообщил и. о. начальника ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев.

«На минувшей неделе на территории гарнизона произошло 6 пожаров, 4 – в Люберцах, по 1 – в Лыткарине и Дзержинском», – отметил Катаев.

Так, 3 ноября потушен пожар в частном деревянном доме на улице Куйбышева в Малаховке. 4 ноября в доме №4 на улице Островского в поселке Коренево произошло возгорание в 2 квартирах одновременно. В одной обгорела электропроводка на кухне, во второй – холодильник. 6 ноября – 2 пожара: у дома №5 на улице Фабричной в поселке Октябрьский обгорел сарай, а в СНТ «Пехорка-1» в Марусине обгорела бытовка.

Катаев добавил, что 3 ноября в квартире дома №21 на улице Томилинской в Дзержинском произошел пожар. В результате совместных действий полицейских и пожарных с 7 этажа был спасен 11-месячный ребенок. Из горящей квартиры на 3 этаже выпрыгнул 10-летний ребенок, он не пострадал, был доставлен в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Благодарю сотрудников полиции за оперативность», – подчеркнул Катаев.