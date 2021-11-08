РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали водителей округа пройти онлайн-зачет «Я знаю ПДД» и проверить свои знания, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Автоинспекторы округа совместно с представителями администрации Подольска провели информационно-профилактическую акцию и рассказали водителям, как пройти общеобластной онлайн-зачет «Я знаю ПДД». Проверить свои знания правил дорожного движения может любой житель Подмосковья в возрасте от 16 лет.

Для прохождения зачета необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнить форму регистрации и ответить на 20 вопросов. Сделать это необходимо до 11 ноября.

Кроме того, сотрудники полиции вручили участникам дорожного движения тематические листовки и брошюры по дорожной безопасности.