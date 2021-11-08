РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. Общий процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги в городском округе Люберцы составил 18%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по округу Елена Мотыль.

«Процент сбора платежей за жилищно-коммунальные услуги на 8 ноября составил 18%, текущих платежей – 14%, оплата за предыдущий период – 4%», – отметила Мотыль.

Кроме того, с 1 по 7 ноября в организацию через систему ЦУР поступило 9 обращений от жителей. Вопросы касались расчета платы за коммунальные услуги.