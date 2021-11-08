РИАМО - 8 ноя. В октябре 2021 года пассажирами Московского центрального кольца (МЦК) стали около 14 млн человек, этот показатель на 18% больше, чем за аналогичный период в 2020 году, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Наибольшей популярностью у пассажиров в октябре пользовались станции МЦК «Площадь Гагарина», «Нижегородская» и «Ростокино».

При этом наиболее загруженной оказалась станция «Площадь Гагарина» – за месяц ей воспользовались 1,1 млн человек, более 1 млн пассажиров воспользовались станцией «Нижегородская», а станцией «Ростокино» воспользовались почти 935 тыс. человек.

Всего за 10 месяцев 2021 года на МЦК перевезено 123,4 млн человек, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. С начала эксплуатации МЦК его пассажирами стали около 656 млн человек.