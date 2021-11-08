РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Родственники смогли посетить могилу жителя подмосковного Красногорска, павшего в годы Великой Отечественной войны под Тулой, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

После 80 лет поисков родственники Якова Трушина, павшего при выходе из «Вяземского котла», смогли посетить место его захоронения. Поездка состоялась при поддержке администрации Красногорска и Московской областной организации «Поисковый отряд «Герои Неба».

Как пояснил руководитель патриотического объединения поисковых отрядов «Щит» Юрий Апарин, разработка захоронения в деревне Волово Тульской области началась в 2006 году после сообщения местных жителей. На окраине деревни в братской могиле обнаружены останки 47 человек. Лишь у двоих из них при себе имелись личные опознавательные знаки. На то, чтобы их расшифровать, отследить путь бойца и найти его родственников, понадобилось почти 15 лет.

«Медальон мы никогда не вскрываем на месте – только в домашних условиях или в лаборатории. Открываю – а там записка сложена трубочкой, и там, где сгиб был, – прогнило. Ну, я иголками растащил. Первое, что бросилось в глаза, фамилия четко карандашом написана: Трушин», – сказал Апарин.

Тульским поисковикам после многочисленных запросов удалось выяснить, что местом призыва Якова Панферовича Трушина был Красногорск.

«Вероятнее всего, он служил в 38-й стрелковой дивизии, она погибла в котле под Вязьмой. Как он оттуда прорвался – трудно сказать, но по всей видимости их перебрасывали эшелоном. В районе Волова попали под бомбежку», – пояснил Апарин.

Апарин обратился в военкомат и администрацию Красногорска с просьбой помочь в поиске родственников фронтовика. На следующий день после публикации во всех СМИ и соцсетях округа родственники нашлись. Выяснилось, что погибший воин приходится шурином фронтовику Виктору Дроздову, который в сентябре этого года отпраздновал столетний юбилей. Старшая сестра Дроздова Евдокия Трушина ушла из жизни в 1995 году в возрасте 85 лет, так и не узнав, как погиб и где захоронен ее муж.

Родственники фронтовика Якова Трушина совместно с руководителем поискового отряда «Герои Неба» Андреем Кушниром посетили мемориал, куда в 2007 году были перезахоронены останки павших в деревне Волово. Апарин вручил двоюродной внучке фронтовика Татьяне Кашликовой его медальон. В поиске других родственников Якова Трушина Татьяна Кашликова планирует обратиться по месту его рождения – в деревню Демкино Липецкой области.