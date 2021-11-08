РИАМО - 8 ноя. За прошедшие сутки в столичные больницы доставили 1297 пациентов с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ в медучреждениях находятся 747 заразившихся Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в городе выявили 4982 случая заражения коронавирусом, умерли 97 человек с инфекцией. С начала пандемии в мегаполисе выявили 1 866 606 случаев коронавируса, скончались 32 112 Covid-пациентов.

Выздоровели после инфекции в городе еще 5 262 человека, с начала пандемии вылечились от коронавируса 1 641 106 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что большинство горожан соблюдают введенные требования санитарной защиты в период пандемии.

Врач-иммунолог Надежда Логинова рассказала, что прививку от коронавируса нельзя делать, если у человека хроническое заболевание находится в острой стадии или отмечена гиперчувствительность к компонентам препарата.

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