РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 ноя. В детском саду №2 «Золотой ключик» микрорайона Климовск Подольска планируют закупить дополнительное оборудование для занятий робототехникой в 2022 году, сообщила заведующая детсадом Наталия Мараховская.

В учреждении с 2020 года реализуют программу «STEM-образование», в рамках которой специалисты проводят развивающие занятия с детьми по 6 образовательным модулям: дидактическая система Фребеля; математическое развитие; робототехника; экспериментирование с живой и неживой природой; Lego-конструирование и мультстудия «Я творю мир». Дошкольному образовательному учреждению был присвоен статус инновационной площадки ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО».

«За год работы данной программы мы видим значительные результаты. И это только начало. На 2022 год мы планируем закупить и докупить еще часть современного и необходимого оборудования для занятий. Мир не стоит на месте, и поэтому, в первую очередь, мы планируем докупить оборудование для занятий робототехникой и мультстудии. Также было бы интересно освоить и песочную анимацию», - сказала Мараховская.

Она добавила, что все педагоги детского сада прошли обучение по программе «Реализация парциальной модульной программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» и лучшие из них проводят занятия с детьми по 6 направлениям.

Всего в детском саду насчитывается 267 детей, которые занимаются в 7 группах общеразвивающей направленности и в 2 группах компенсирующей направленности.