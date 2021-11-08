РИАМО - 8 ноя. За минувшие сутки в Москве умерли 97 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии скончались 32 112 инфицированных, сообщает оперштаб столицы.

Лучшим способом борьбы с коронавирусом является вакцинация. Горожан призвали сделать прививку в поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации.

Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург сообщил, что для защиты от коронавирусной инфекции человеку нужно иметь уровень в 300 антител, но идеальным считается показатель в 500 нейтрализующих единиц антител по международной системе.

За сутки в столице выявили 4982 случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 866 606 случаев Covid-19.

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