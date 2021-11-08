РИАМО - 8 ноя. В городском округе Люберцы продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов, на сегодня работы провели в 56 МКД, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В округе продолжается выполнение краткосрочного плана капитального ремонта МКД. На сегодня отремонтировали 56 домов, это 91% от запланированного объема. В работе находятся 5 домов. Всего в текущем году капитально отремонтируют 61 многоквартирный дом», - подчеркнул Ружицкий.

В рамках капремонта в жилых домах ведутся ремонт кровли и замена внутридомовых инженерных систем.