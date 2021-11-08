РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 ноя. С 1 по 7 ноября регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок городского округа Люберцы более 31 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов, сообщил заместитель руководителя подразделения регоператора в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 31 365 куб. м ТКО, из них 2990 куб. м «сухих» отходов, с несанкционированных свалок вывезено 487 куб. м мусора», - отметил Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и отработано 8 обращений от граждан.