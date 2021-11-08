РИАМО - 8 ноя. В Ленинском городском округе, в Дрожжине на пешеходном перекрестке легковой автомобиль сбил ребенка, его госпитализировали, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло утром в понедельник по адресу: Новое Шоссе, дом №8, в зоне пешеходного перехода. Ребенка сбил водитель легкового автомобиля Volkswagen.

Пострадавшему 12 лет. Его госпитализировали. Правоохранительные органы устанавливают подробности инцидента. ​

Ранее в Ступине автомобиль сбил женщину и подростка. Женщине оказали медицинскую помощь на месте, а 14-летнего подростка госпитализировали.