РИАМО - 8 ноя. С 1 по 7 ноября в полицию Люберец поступило около 1,9 тыс. обращений от горожан, сообщил на оперативном совещании в администрации округа начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«Возбуждено 24 уголовных дела, из них 18 раскрыто по горячим следам», – отметил Романцев.

По его словам, за праздничные дни, с 4 по 7 ноября, в городском округе Люберцы произошло убийство во время пьяной драки – в квартире поселка Томилино. В деревне Мотяково во время пьяного скандала один житель нанес другому огнестрельное ранение. Все подозреваемые задержаны, совместно со Следственным комитетом и прокуратурой проводится проверка.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания МУ МВД России «Люберецкое» произошло 184 ДТП, пострадали 4 человека.