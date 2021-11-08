РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. В понедельник утром дерево упало на проезжую часть на Балашихинском шоссе в микрорайоне Гагарина, соответствующие службы уже знают о данном инциденте и в скором времени дерево уберут, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе округа.

Ранее в соцсетях очевидцы разместили видео, на котором видно, как упавшее дерево перегородило проезжую часть. Жители округа отметили, что деревья в этом месте падают уже не в первый раз.

«Вопрос находится на контроле. Соответствующие службы уже знают о данном инциденте, выехали на место и в скором времени дерево уберут», - сообщили в ЕДДС Балашихи.