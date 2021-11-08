РИАМО - 8 ноя. На территории бывшей столичной промзоны ЗИЛ ведется подготовка к началу надвижки пролетных строений возводящегося моста через старое русло Москвы-реки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Мы вышли на завершающий этап возведения опор моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Продолжаются работы по возведению подпорных стен, стапелей для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролетов», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что длина моста будет 615,6 м, всего же в рамках данного проекта планируется построить и реконструировать 5,9 км дорог.

«Также будут благоустроены пешеходные дорожки, оборудована отстойно-разворотная площадка для наземного общественного транспорта, проведено обустройство набережной Москвы-реки», – уточнил заммэра.

По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, возведение данного объекта закончит формирование альтернативного Третьему транспортному кольцу участка дороги от Симоновской набережной до района Южнопортовый.

«Этот участок дороги снизит транспортную нагрузку на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Кроме того, новый мост обеспечит транспортную связь через затон Новинки с другими строящимися и введенными в эксплуатацию социальными и транспортными объектами на территории бывшей промзоны ЗИЛ», – подчеркнул Загрутдинов.

Ранее Бочкарев сообщал, что формирование улично-дорожной сети, которая находится на территории бывшей промзоны ЗИЛ в мегаполисе, планируют завершить до конца 2023 года.