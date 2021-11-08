РИАМО - 8 ноя. На стройплощадке на улице Колхозной в Волоколамске обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
На месте обнаружения боеприпаса выставили оцепление из сотрудников полиции. Для жизни и здоровья населения угрозы нет.
Военнослужащие министерства обороны РФ изымут и ликвидируют найденный боеприпас в понедельник.
В данных работах задействованы 5 человек и 2 единицы техники.
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