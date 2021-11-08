РИАМО - 8 ноя. На стройплощадке на улице Колхозной в Волоколамске обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На месте обнаружения боеприпаса выставили оцепление из сотрудников полиции. Для жизни и здоровья населения угрозы нет.

Военнослужащие министерства обороны РФ изымут и ликвидируют найденный боеприпас в понедельник.​

В данных работах задействованы 5 человек и 2 единицы техники.