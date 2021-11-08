РИАМО - 8 ноя. Режим нерабочих дней из-за осложненной ситуации с Covid-19 продлили в Новгородской, Курской, Томской, Смоленской и Челябинской областях России, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно поручениям глав регионов, в Смоленской области нерабочие дни продлятся до 10 ноября включительно, в Челябинской и Курской областях – до 12 ноября, в Новгородской области – до 14 ноября, в Томской области – до 15 ноября.

Во всех указанных регионах сохраняются полные или частичные эпидемиологические ограничения. Вход в рестораны, кинотеатры, парикмахерские, магазины, фитнес-центры, салоны красоты и прочие заведения будет осуществляться при предъявлении сертификата о вакцинации, QR-кода или будет закрыт полностью в зависимости от региона.

При этом большинство учащихся вузов и школ, а также воспитанники детских садов продолжат обучение в дистанционном режиме.

Режим нерабочих дней был объявлен в России на федеральном уровне с 30 октября по 7 ноября для снижения скорости распространения и заболеваемости населения коронавирусом. Власти регионов имеют право на продление нерабочих дней в зависимости от эпидемиологической ситуации на конкретной территории.

Власти Подмосковья и Москвы решили не продлевать нерабочий период после 7 ноября.

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