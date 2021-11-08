РИАМО - 8 ноя. С начала 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 69 домов, площадь которых составляет почти 1 млн кв. м. Кроме того, за 10 месяцев был организован переезд 19,5 тыс. человек в рамках программы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«За 10 месяцев 2021 года в Москве введено в эксплуатацию 69 новостроек по реновации суммарно на 950,8 тыс. кв. м. Также начато строительство 41 дома мощностью 715,5 тыс. «квадратов», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что до конца 2021 года планируют достроить еще свыше 20 домов, площадь жилья в которых составит 500 тыс. кв. м. 19 из них передадут под заселение. Благодаря этому будет организован переезд жителей 62 старых домов.

Бочкарев уточнил, что за 10 месяцев был организован переезд 19,5 тыс. человек. С начала 2021 года началось переселение 21,5 тыс. человек по реновации из 141 дома.

Как отметил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, из 37 домов, которые расселили в рамках реновации в январе-октябре 2021 года, 25 старых домов демонтировали по технологии «умного сноса».

Загрутдинов добавил, что в октябре ввели в строй 7 домов с 1369 квартирами. Мощность домов, которые ввели в эксплуатацию в прошлом месяце, составляет 78 тыс. кв. м.

Программу реновации утвердил мэр столицы Сергей Собянин в августе 2017 года. Программа касается порядка 1 млн человек, в ее рамках расселят 5176 домов.

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