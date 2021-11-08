РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 ноя. В ноябре сотрудники ГИБДД в Королеве проверят техническое состояние автобусов. Это связано с ростом аварийности на пассажирском транспорте, сообщил «РИАМО в Королеве» врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Михаил Ермилов.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Королев 12, 19, 26 ноября проведет профилактическую операцию «Технический контроль «Автобус».

«Профилактическое мероприятие направлено на снижение уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидулаьными предпринимателями требований законодательства в области ОБДД при осуществлении пассажирских перевозок», - сказал Ермилов.

Отделом ГИБДД УМВД России по Королеву будут проведены рейдовые мероприятия с участием сотрудников подразделений транспортного контроля. Их цель - выявить и пресечь нарушения правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

В период проведения операции особое внимание будет обращено на техническое состояние автобусов и соответствие их конструкции установленным требованиям. Кроме того, автоинспекторы проверят прохождение водителями автобусов предрейсового медицинского и технического осмотров. Обязательно отметят соблюдение режима труда и отдыха.

Сотрудники отдела ГИБДД напоминают о том, что во время экстренного торможения автобуса пассажирам необходимо держаться за поручни и ремешки-держатели. Эта профилактическая мера поможет избежать травм.