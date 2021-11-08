РИАМО - 8 ноя. Скончался специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, бывший министр энергетики России Сергей Шматко, сообщается на официальном сайте Минэнерго.

«В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни – невосполнимая утрата для отечественной энергетики», - отметил министр энергетики России Николай Шульгинов.

Он добавил, что Шматко был одним из наиболее авторитетных руководителей топливно-энергетического комплекса России и решал важные задачи на государственном и международном уровнях, внося большой вклад в развитие энергетики страны.

Сергей Шматко занимал пост министра энергетики России с июня 2008 года по май 2012 года. По указу президента в 2013 году Шматко был назначен на должность специального представителя главы государства по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.