РИАМО - 8 ноя. В официальном заявлении Минцифры и Минздрава России сказано, что сроки действия QR-кодов о вакцинации от коронавируса остаются прежними, сбой на портале госуслуг, из-за которого изменились сроки действия сертификатов, произошел в связи с техническими работами. Об этом сообщает РИА Новости.

Утром в понедельник на портале госуслуг были аннулированы сотни тысяч QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от Covid-19. После восстановления у некоторых пользователей сроки действия сертификатов составили 1 год, у некоторых - 6 месяцев.

«Некоторые пользователи портала госуслуг утром 8 ноября 2021 года заметили, что срок действия QR-кодов изменился с 12 на 6 месяцев. Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг», - отмечается в совместном заявлении министерств.

Портал госуслуг уже работает в штатном режиме. QR-коды будут восстановлены.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>