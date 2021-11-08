РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. Сотрудники МЧС провели занятие по пожарной безопасности с воспитанниками реабилитационного центра для несовершеннолетних «Семья» в Домодедове, сообщается в группе ГУ МЧС России по Московской области в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы провели инструктаж с воспитанниками центра. Ребятам рассказали, как вести себя при пожаре, напомнили правила безопасности при использовании электрических приборов, разъяснили, к чему приводят игры с огнем.

Цель этой беседы - привить ребятам навыки безопасного поведения в быту и ознакомить их с культурой безопасности в целом.