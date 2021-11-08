РИАМО - 8 ноя. На российском портале госуслуг восстановили QR-коды о вакцинации от коронавируса после технического сбоя, сообщается в Telegram-аккаунте портала Е1.

У одних вакцинированных срок действия сертификата стал годичным, а у других - 6 месяцев.

Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что на портале госуслуг были аннулированы сотни тысяч QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от коронавирусной инфекции. Это случилось из-за вступления в силу сертификатов о вакцинации нового образца в понедельник.

Как уточняет портал Е1, в оперштабе заявили, что официально изменений сроков сертификатов на сегодняшний день не подтверждено.

«Нужно обращаться либо в поддержку госуслуг по телефону 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав. Какие-то либо технические идут (сбои - ред.)», - сообщили на горячей линии федерального оперштаба.

Там также отметили, что, возможно, в российских регионах есть местные распоряжения, в таком случае следует обращаться в местную администрацию.

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