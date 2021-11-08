РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. В микрорайоне Северный Домодедова появится новая художественная школа, сообщил врио главы округа Михаил Ежокин.

«В здании бывшей парикмахерской в микрорайоне Северный откроем художественную школу. Предстоит отремонтировать фасад и внутренние помещения», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что художественное отделение очень востребовано в школе искусств, по данному направлению занимаются более 800 человек, и при этом не для всех желающих есть места. В новом здании будут заниматься более 100 детей.

Завершить все работы планируется к сентябрю 2022 года.