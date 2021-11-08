РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 ноя. Пробка длиной около 4 км образовалась в понедельник утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:55 движение затруднено в сторону Москвы от поворота на Керамическую улицу до Серебряного пруда.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км до автостанции «Звездная».

Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от санатория «Ревиталь парк» до улицы Центральной.

Постоять придется в Балашихе на улицах Школьной, Лесопарковой, Почтовой, Керамической и на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.