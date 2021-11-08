РИАМО - 8 ноя. Ровно 9 лет назад президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Воробьева исполняющим обязанности губернатора Подмосковья, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Работа огромная и очень важная для страны. И самое главное – никогда не забывайте о том, что вы направляетесь туда только с одной целью – служить людям», — отмечал Путин в 2012 году после назначения Воробьева и. о. губернатора региона.

Воробьев занимал эту должность до 14 сентября 2013 года, когда на выборах в единый день голосования был избран губернатором Подмосковья. Воробьев был переизбран губернатором Московской области 9 сентября 2018 года.

В видео, опубликованном в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области, показано, что за 9 лет в регионе появились новые детские сады, школы, развивалось сельское хозяйство и строили новые дома.

В Подмосковье появились новые производства, в том числе завод Mercedes в Есипове. Кроме того, в регионе решали вопрос доступности чистой воды – так, за 6 лет качество водоснабжения улучшили более чем для 2 млн человек в 48 городских округах региона. Доля населения Московской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, выросла до 92,7%.

В Московской области также активно развивают здравоохранение: строят новые больницы, ремонтируют медучреждения. Ранее в регион поставили еще более 100 машин неотложной медицинской помощи. Автомобили купили за счет средств бюджета региона.

В области активно благоустраивают общественные пространства, ремонтируют дороги, строят путепроводы, развязки. Помимо этого, особое внимание уделяется вопросам экологии: в Подмосковье выстроена эффективная промышленная инфраструктура обращения с ТКО. В регионе закрыты все мусорные полигоны, а также введены в эксплуатацию современные предприятия по переработке отходов, которые оснащены новейшим оборудованием.