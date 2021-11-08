РИАМО - 8 ноя. Российский актер Виктор Гунин скончался в возрасте 68 лет, сообщил его коллега Юрий Гаркави.

«Витька! Как же так... мы с тобой лет 10 были на одной сцене. Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом», - написал Гаркави на сайте Кино-Театр.ру.

Гунин родился в 1952 году. Он играл на сценах Ульяновского областного драматического театра, Московского молодежного театра п/р В. Спесивцева, театра «Сфера» и других.

Также он играл роли в российских сериалах «Кулагин и партнеры», «След», «Следопыт», «Кодекс чести-3» и других.