РИАМО - 8 ноя. Среди несырьевого неэнергетического экспорта из российской столицы лидерами по поставкам за рубеж являются механическое и медоборудование, косметика и комплектующие к автотехнике, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За 8 месяцев текущего года объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос на 32% и составил 20,13 млрд долларов.

«Москва сегодня — лидер среди российских регионов по объемам поставок несырьевой неэнергетической продукции. На долю столицы приходится 16,6% всего российского экспорта», — сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что большую часть поставок составляют промышленные товары. В этом году экспорт таких товаров увеличился на 36,1%, по сравнению с 2020 годом, и на 27,3% по сравнению с 2019 годом. Объем промышленного экспорта за 8 месяцев этого года составил 17,77 млрд долларов, объем экспорта агропромышленного комплекса – 2,36 млрд долларов.

Товары из российской столицы покупают в 180 странах. Больше всего товаров из Москвы приобретают в Казахстане, Белоруссии, США и Германии, на которые приходится свыше 35% поставок из российской столицы.

Так, объем несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан в 2021 году увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, выросли поставки в Беларусь, США и Германию.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров уточнил, что Москва экспортирует фильтровальные изделия, пластмассу и изделия из нее, телекоммуникационную аппаратуру, медицинскую технику, измерительные приборы и оптику.

В агропромышленном экспорте наиболее перспективны поставки шоколада, сыра, кисломолочных продуктов, мяса, готовых мясных изделий, колбас и снеков.