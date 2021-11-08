РИАМО - 8 ноя. В рамках благоустройства природно-исторического парка «Покровское-Стрешнево», который находится на северо-западе столицы, будут созданы экотропа, беговая дорожка, обновятся пляжная зона и пикниковые точки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что данная территория является любимым местом отдыха для 120 тыс. горожан, которые живут в Войковском районе и районе Покровское-Стрешнево.

«В глазах местных жителей парк «Покровское-Стрешнево» – место активного отдыха для прогулок с детьми, катания на велосипедах и дружеских пикников. Но в то же время – это настоящий лес, где можно наслаждаться тишиной и покоем, отдыхая от городской суеты», - написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр напомнил, что в парке созданы велодорожки, футбольные поля и теннисные корты, есть площадки для воркаута и детских игр, но они устарели.

При обсуждении проекта благоустройства парка горожане отмечали, что в нем должна быть современная инфраструктура, а также подчеркивали, что лес должен остаться.

«Именно поэтому мы несколько лет в мельчайших деталях обсуждали проект благоустройства Покровского-Стрешнева. Нужно было время, чтобы примирить множество точек зрения. В итоге родилась концепция под условным названием «Пять парков в одном», - пояснил Собянин.

Прогулки и экотропа

Он отметила, что центральная часть парка останется заповедной зоной, а активные виды отдыха для горожан расположатся на территориях, которые прилегают к жилым районам и транспортным магистралям.

В центральном парке можно будет прогуляться и отдохнуть в тишине. Длина прогулочных маршрутов будет около 5 км.

В северной части появится эколого-просветительский парк, который рассчитан на более интенсивное посещение людей, чем лесная зона. Главными точками притяжения в этой части будут родник «Царевна-Лебедь», пойма реки Химки и Елизаветинский овраг. Также там появятся экотропа, смотровая площадка и пандусы для спуска к родникам.

Спортивный и детский отдых

Спортивная инфраструктура расположится в северо-восточной части зеленой зоны. В спортивном парке сделают беговую дорожку, экстрим-парк, зоны воркаута, крытый теннисный центр.

Летний пляж на берегу Химкинского водохранилища планируют обновить, а в досугово-рекреационном парке у Иваньковских прудов появится место для прогулок и развлечений для детей.

Историко-культурный парк будет расположен около усадьбы Покровское-Глебово.

«Благоустройство парка «Покровское-Стрешнево» будет максимально бережным и щадящим. В проекте благоустройства мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей. Высказать мнение о проекте можно на платформе «Активный гражданин», - заключил мэр.