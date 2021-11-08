РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 ноя. Затор протяженностью свыше 5 км наблюдается на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение по шоссе затруднено от поворота на поселок Новый до съезда на МКАД.

Несколько пробок отмечается на Волоколамском шоссе в обоих направлениях. Так, напряженная дорожная ситуация на участке от поворота на Спасскую улицу до МКАД, в районе Успенской церкви. Постоять в пробке придется от Ново-Никольской улицы до поворота на Светлую. Затруднен выезд из микрорайона Опалиха.

Серьезный затор в поселке Нахабино – от Почтовой улицы до поворота на станцию МЦД-2 Нахабино. Участок более 1,3 км обозначен на карте бордовым, это значит, что поток практически не движется. Также сложно выехать на Волоколамское шоссе с улиц Володарского и Красноармейской.