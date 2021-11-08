РИАМО - 8 ноя. В Москве приступили к планированию работ по благоустройству на 2022 год. В частности, серию голосований по данной теме проведут на портале «Активный гражданин», сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В этот план будут включены улицы и парки, расположенные по всей территории Москвы – от Хрустального переулка в двух шагах от Кремля до Битцевского леса на юго-западе и поймы реки Яузы на северо-востоке», - отметил мэр на своем персональном сайте.

Он добавил, что по городской программе «Мой район» будут благоустроены тысячи дворов, скверов и природных территорий. Многие проекты были включены в план на 2022 год по просьбам жителей столицы.

«В ближайшие недели на платформе «Активный гражданин» пройдет серия голосований, в ходе которых жители города смогут высказать свое мнение по проектам благоустройства конкретных улиц и парков», - уточнил Собянин.

По его словам, окончательное решение о благоустройстве на следующий год в городе будет принято после проведения голосования.

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