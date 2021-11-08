Столичные власти намерены запустить новую трамвайную линию на востоке Москвы, которая свяжет Открытое шоссе со станцией метро «Измайловская». Эта линия поможет улучшить транспортное обслуживание жителей районов Метрогородок, Гольяново, Измайлово и Северное Измайлово. Впрочем, по мнению экспертов, наряду с очевидными плюсами у новой трамвайной линии есть и определенные минусы. Подробнее о транспортном проекте — в материале РИАМО.

Ставка на трамвай

Как считают в столичной мэрии, благодаря новой трамвайной линии на востоке Москвы жители смогут с комфортом добираться до станций метро «Измайловская» (Арбатско-Покровская линия) и «Бульвар Рокоссовского» (Сокольническая линия). Кроме того, проект позволит снять нагрузку с радиальных направлений и сформировать новые внутрирайонные и межрайонные связи.

Ожидается, что трамвайные пути новой линии обособят от проезжей части. Это обеспечит более высокую скорость передвижения пассажиров и сократит время в пути. По предварительным расчетам, доехать от Открытого шоссе до станции метро «Измайловская» на трамвае можно будет в среднем за 20 минут. При этом строить трамвайную линию будут при помощи специальных материалов, подавляющих шум и вибрации.

Кроме строительства самой трамвайной линии, проект предусматривает обеспечение бессветофорного и непрерывного движения по основному направлению Щелковского шоссе на пересечении с Монтажной улицей. Для этого по основному ходу Щелковского шоссе возведут путепровод, который в целом позволит увеличить пропускную способность транспортного узла на 20-30%.

Проект также предполагает реконструкцию Тагильской и Монтажной улиц: количество полос на них увеличат до двух в каждом направлении, а на подходах к перекресткам обустроят дополнительные накопительные полосы для организации поворотного движения. Это позволит увеличить пропускную способность обеих улиц и снизить там задержки транспорта на 10-15%.

Вдоль самой трамвайной линии планируют создать безопасные пешеходные переходы, а также новые пешеходные и велосипедные маршруты. Например, на велосипеде можно будет от Измайловского парка доехать до национального парка «Лосиный остров». Существующие деревья и кустарники в районе работ постараются сохранить, к ним также добавят новые растения.

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Назревший вопрос

Как объясняют эксперты, опрошенные РИАМО, необходимость решения транспортного вопроса на востоке Москвы назрела уже давно. По словам доцента кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при Правительстве России Юлии Грызенковой, планировка застраивавшихся в 1950-60-х годах XX века районов Москвы часто не предусматривала связи между расположенными рядом микрорайонами, если они не были частью одного административного района или «нанизаны» на один проспект или шоссе.

«Измайлово, Калошино и Метрогородок расположены рядом друг с другом, но добраться из одного района в другой часто не получается без поездки до кольцевой линии метро», — говорит собеседница РИАМО.

В свою очередь владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский указывает на то, что Арбатско-Покровская линия метро уже много лет перегружена из-за автовокзала в Щелково.

«Автобусы из области также приезжают на «Партизанскую», что еще больше повышает транспортную нагрузку. И эта проблема сегодня очень актуальна для Москвы с учетом развития микрорайонов Щитниково и других в Балашихе», — считает Лазовский. Эксперт также напоминает про район Гольяново, где очень ждут метро, которое до сих пор там не запустили.

Решить все эти проблемы полностью или частично должна новая трамвайная линия от Открытого шоссе до станции метро «Измайловская». По мнению Юлии Грызенковой, новый маршрут, интегрированный со старыми трамвайными линиями и станциями метро, поможет не только связать несколько районов, но и за счет пересадок позволит пассажирам быстрее добираться до нескольких станций МЦД и МЦК, новой кольцевой линии метро. Кроме того, трамвайная линия соединит Измайловский парк и «Лосиный остров», что повысит рекреационную привлекательность районов.

«Важна и экологичность трамваев. Восточный округ Москвы как раз нуждается в оздоровлении экологии: тут сконцентрировано множество производств и заводов, а воздух во многих районах загазован из-за обилия автомобилей», — отмечает архитектор и руководитель проектной студии «Консул» Евгений Степанов.

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Трамвай против электробуса

По словам Евгения Степанова, сегодня трамвай — наиболее предпочтительный вид наземного транспорта в городах. У него есть целый ряд преимуществ: трамвай не стоит в пробках, а в ДТП по статистике попадает в 40 раз реже, чем колесный транспорт. Кроме того, рельсовый транспорт позволяет гибко управлять пассажиропотоком: при высоком трафике к нему можно подцеплять дополнительные вагоны.

«Немаловажен и финансовый вопрос: себестоимость перевозки пассажиров трамваем ниже, чем наземным транспортом. Автобус рассчитан на 10-20 лет эксплуатации, а вагон трамвая может служить 50 лет и больше», — говорит собеседник РИАМО.

Впрочем, не все специалисты согласны с тем, что трамвай — это лучший вид городского транспорта. Как объясняет аналитик и эксперт в области транспортной урбанистики Дмитрий Нова, вместо трамваев логичнее было бы пустить электробусы, но с меньшими интервалами движения.

«Электробус хоть и менее вместительный, но может ходить чаще, он гораздо гибче в применении (может менять маршруты и перебрасываться в разные районы города по мере необходимости), намного тише и гораздо более маневренный», — считает эксперт. По мнению Новы, оптимальным решением для востока Москвы был бы демонтаж трамвайных путей. Освободившееся пространство следовало бы отдать автомобилям, а по краям проезжей части — построить выделенную полосу для электробусов.

Впрочем, свое мнение о перспективах запуска новой трамвайной линии на востоке Москвы есть и у автомобилистов. По мнению руководителя проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Александра Багрецова, строительство линии приведет к сокращению парковочных мест и пространства проезжей части, что может увеличить частоту появления заторов. Проблема в том, что трамвай планируют пустить по тем улицам, которые при проектировании вообще не предусматривали трамвайное сообщение.

«Если пути будут выделенными, непонятно, как местные жители будут попадать к себе домой. Скорее всего, это создаст дополнительные сложности для автомобилистов, которые решат заехать во двор», — объясняет Багрецов.

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Вслед за европейским трендом

Как говорит в беседе с РИАМО генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль, сегодня некоторые из жителей востока Москвы уже заявляют о своих опасениях насчет роста уровня шума и вибраций от движения трамваев, возможной вырубки деревьев и уничтожения парковок.

Кроме того, как отмечает Александр Багрецов, изображенная на рендерах проекта плитка (ее планируют использовать при благоустройстве) станет скользкой зимой. Такое покрытие опасно использовать рядом с трамвайными путями. Впрочем, по мнению Юлии Грызенковой, по большей части все опасения насчет новой трамвайной линии преувеличены.

«Современный трамвай шумит намного меньше, чем 10-15 лет назад, а практика европейских городов убедительно доказывает, что хорошо спроектированные пути могут существовать даже в центре исторического города и не мешать жизни», — рассказывает специалист.

По словам Грызенковой, при прокладке нового трамвайного маршрута этот опыт обязательно нужно учесть, равно как и позаботиться о компенсирующем озеленении районов.

Между тем, объясняет Александр Багрецов, есть риск того, что пассажиропоток на новой трамвайной линии окажется не слишком большим, в то время как ее запуск потребует существенных выплат из бюджета.

«На отрезке от Открытого шоссе до «Измайловской» есть несколько станций метро, поэтому представить, что несколько тысяч пассажиров будут каждый день ездить на трамвае из Метрогородка и Гольянова в сторону «Измайловской», сейчас сложно», — говорит Багрецов.

Впрочем, владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский придерживается более позитивной точки зрения. По мнению эксперта, из всех минусов проекта новой трамвайной линии на востоке Москвы можно отметить лишь временное увеличение транспортной загрузки на время строительных работ и возросшую нагрузку на бюджет города. Но в целом развитие трамвайного движения — это европейский тренд, которому сегодня следует Москва.