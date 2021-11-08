РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 ноя. В Домодедове полицейские задержали подозреваемых в краже автомобильных катализаторов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В полицию поступили заявления от представителя каршеринговой компании о похищении каталитических нейтрализаторов автомобилей организации, припаркованных в городском округе. Сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и в одном из гаражей в д. Старосьяново задержали троих мужчин в возрасте от 30 до 46 лет, подозреваемых в совершении противоправных деяний. В момент появления оперативников задержанные похищали катализатор автомобиля иностранного производства», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ходе обыска полицейские обнаружили и изъяли содержимое катализаторов, завернутое в газеты. Один из правонарушителей пояснил, что похищенное намеревались продать, а вырученные денежные средства потратить на личные нужды.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.