РИАМО - 8 ноя. Работы по капитальному ремонту с реставрацией завершаются в бывшем доходном доме П.А. Скопника на улице Спиридоновке в столице, они проводятся в рамках региональной программы капремонта многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Этот доходный дом в стиле позднего модерна возведен в Москве в 1906 году. Его построили по проекту немецкого архитектора Густава Гельриха. Дом располагается на пересечении улиц Садовой-Кудринской, Спиридоновки и Вспольного переулка. Это расположение довольно типично для Санкт-Петербурга, но редко для Москвы.

После революции в бывшем доходном доме создали коммуналки, расселенные ближе к Олимпиаде-80. На сегодняшний день в нем находятся 24 квартиры.

Здание доходного дома отличается волнообразным фасадом с балконами, эркерами и цветочным орнаментом. Угловой эркер держат атланты, а крышу украшает небольшая беседка.

Рабочие провели ремонт кровли сложной геометрической формы. Там полностью заменили стропильную систему, утеплитель, водостоки и обрешетку. Кирпичную кладку расчистили, оштукатурили и покрасили, деревянные конструкции дома обработали огнебиозащитным составом.

Фасаду дома, которому уже более 100 лет, вернули исторический облик. В том числе специалисты восстановили рисунок 32 кронштейнов. Детали для их восстановления создавали в мастерской, развернутой прямо во дворе дома.

Внутри здания привели в порядок подвал, заменили систему холодного водоснабжения и сети электроснабжения.

Полностью завершить работы по капремонту с реставрацией планируется до конца этой осени.

Также капремонт проходит в 114 жилых домах-памятниках мегаполиса, в 14 из них – с реставрацией.