РИАМО - 8 ноя. Российский Минсельхоз предложил меры по стабилизации цен на мясо, в частности, планируется разрешить беспошлинный ввоз мяса в страну. Об этом пишет газета «Известия».

Годовая потребность РФ в замороженной свинине и говядине составляет по 200 тыс. тонн. Министерство предлагает сделать квоту на данную продукцию. Так, рекомендуется обнулить пошлину именно на указанный объем. Инициатива направлена в министерство экономического развития страны для оценки.

ЕАЭС внес изменения в сетку тарифных преференций. С октября импортеры говядины при въезде в Россию больше не получают скидку на пошлину, которая составляет минимум 15%. Без скидок в стране мясо подорожает почти на 4% к стоимости на импорт из дальнего зарубежья.

В министерстве считают, что пошлина на мясо в 0% позволит повысить предложения на внутреннем рынке, а также замедлить рост стоимости говядины и изделий из нее.

Ситуация со свининой в стране другая. РФ может не хватить собственных ресурсов для обеспечения потребностей населения. Производство данного мяса в России стабильно росло, но в сентябре этого года уменьшилось из-за африканской чумы свиней (АЧС), которую зафиксировали сразу в нескольких регионах. Поставки свинины предприятия могут уменьшить на 200 тыс. т в следующем году.

Пошлина на импорт свинины составляет 25%. Если ее обнулить, то страна может получить продукцию по ценам, которые сопоставимы с отечественными.