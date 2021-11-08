РИАМО - 8 ноя. В ночь на понедельник в столице выпало до 2 мм осадков, что составляет около 3,5% месячной нормы, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За прошедший день в Москве выпало 0,8 мм, а за прошедшую ночь, предварительно, от 0,2 мм до 2 мм. Это очень большой разброс по Москве», — сказала Позднякова.

Она добавила, что норма осадков в ноябре составляет 58 мм. ​

В понедельник в Москве также ожидается дождь. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, порывы ветра достигнут 14 м/с.

Кроме того, на текущей неделе в столице ожидается снег. Временный снежный покров примерно в 1 см сформируется уже 9 ноября. 11 ноября может пройти ледяной дождь. 12 и 13 ноября будут дождливыми, а 14 ноября в регионе пройдет влажный снегопад.

15 ноября прогнозируются снегопады, сформируется снежный покров. В столице его толщина может достичь порядка 2-3 см.

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