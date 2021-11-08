РИАМО - 8 ноя. На площади Тверская Застава в столице восстановили движение автобусов после сбоя, который произошел из-за застрявшей фуры под путепроводом, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее из-за инцидента были изменены маршруты автобусов т54. Кроме того, были изменены маршруты электробусов т18 и м32.

Пассажиров призывали быть внимательными и слушать объявления водителей.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», дороги в столице загружены на 5 баллов из 10 возможных.